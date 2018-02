VEH: schrap rentestraf bij hogere woningwaarde

Veel huizenbezitters met een gestegen woningwaarde betalen jarenlang een te hoge hypotheekrente. Dat heeft te maken met de risico-opslag die hypotheekverstrekkers in rekening brengen voor huizen met een relatief hoge hypotheek. Sommige banken houden ook bij gestegen woningprijzen vast aan die „rentestraf” terwijl er geen risico meer is voor de hypotheekverstrekker, zegt Vereniging Eigen Huis (VEH).

De verhoging van de hypotheekrente kan over de looptijd van een hypotheek duizenden euro’s schelen. De meeste banken staan toe de opslag gaandeweg opnieuw te bekijken. Klanten van Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, Argenta, Van Lanschot en Merius hebben volgens VEH in de meeste gevallen pech.

Overigens stelt Van Lanschot dat de risico-opslag inmiddels wel kan worden geschrapt. „Het klopte wel dat het niet kon, maar sinds de zomer kan het worden aangepast”, zo laat een woordvoerder weten.

Eigen Huis wil dat alle hypotheekverstrekkers het mogelijk maken de renteopslag te schrappen als de waarde voldoende is gestegen. Ook moeten banken daar meer en betere informatie over geven. In veel gevallen accepteren hypotheekverstrekkers de WOZ-waardebepaling van de gemeente die aan het begin van het jaar binnenkomt als bewijs voor gestegen woningwaarde. De vereniging wil dat alle banken dat doen.