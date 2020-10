Veggieburger en sojaworst mogen van EU-parlement op menu blijven

Veggieworsten en sojaburgers mogen van het Europees Parlement op het menu blijven staan. Het parlement stemde in Brussel tegen voorstellen om het gebruik van ‘vlezige’ benamingen voor plantaardige producten af te schaffen omdat ze te verwarrend voor de consument zouden zijn.

De landbouwcommissie van het parlement had eerder voorgesteld woorden als worst of burger voor te behouden aan producten waar echt vlees in zit. Veggiebuizen en sojaschijven zouden ze bijvoorbeeld moeten worden genoemd. Maar daar ging de meerderheid van de plenaire zitting niet in mee.