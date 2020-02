Veganworst stuwt omzet donutketen Dunkin’

De Amerikaanse koffie- en broodjesketen Dunkin’ heeft afgelopen kwartaal meer klanten in zijn winkels verwelkomd. In Amerikaanse filialen vond vooral het broodje veganworst gretig aftrek. Ook de gekoelde koffiedrankjes gingen veel over de counter. Mede dankzij de populariteit van die producten zag de onderneming, in Nederland vooral bekend om zijn donuts, de omzet groeien.

Het broodje plantaardige worst, gemaakt door producent van vleesvervangers Beyond Meat, werd bij zo’n 9000 vestigingen aan het menu toegevoegd. Dunkin’ bestempelde de uitbreiding van de kaart als een groot succes. Verder betaalden investeringen in hogere kwaliteit sandwiches en hapjes zich volgens de onderneming uit. Dat gold ook voor de koffies. De keten schafte onder meer duurdere koffiemachines aan en onderwierp zijn personeel aan een speciale training.

Ook internationaal zette Dunkin’ een hogere omzet in de boeken en dan vooral in het Midden-Oosten, Azië en Europa. De totale opbrengsten dikten uiteindelijk op jaarbasis met 5,1 procent aan tot 336 miljoen dollar. De winst viel eveneens hoger uit.