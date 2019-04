Vegan Whopper gaat landelijk in VS

Burger King ziet brood in zijn veganistische burger. Eind dit jaar moet de volledig plantaardige ‘Impossible Whopper’ in heel de Verenigde Staten op de menukaart staan. Of de snack op termijn ook naar Nederland komt, is niet bekendgemaakt.

Burger King heeft in tientallen filialen al proefgedraaid. Dat liep erg goed. Vooral jongeren tonen interesse in alternatieven voor vlees, omdat ze het gezonder vinden en vanwege dierenwelzijn en het milieu.

De fastfoodketen zet de laatste tijd ook sterk in op technische vernieuwingen als digitale reclameborden en bestelpalen, en groei in China. Dit alles legt Burger King bepaald geen windeieren. De wereldwijde vergelijkbare verkopen zaten in het eerste kwartaal met 2,2 procent in de lift, meer dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

Moederbedrijf Restaurant Brands International (RBI) wist niet aan de marktverwachtingen te voldoen. Dat kwam vooral door lagere verkopen bij koffieketen Tim Hortons. Het concern, verder nog eigenaar van kipketen Popeyes, zette op jaarbasis een licht hogere kwartaalomzet in de boeken van bijna 1,3 miljard dollar. De aangepaste nettowinst zakte van 314 miljoen naar 255 miljoen dollar.