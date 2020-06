Vegaburgerfabrikant kiest Nederland als uitvalsbasis voor Europa

De Amerikaanse maker van vleesvervangers Beyond Meat gaat vanuit Nederland de Europese markt bedienen. Het bedrijf opent een fabriek in Zoeterwoude, waar het samen met vleesverwerker Zandbergen vegetarische burgers en worstjes maakt.

Beyond Meat breidt zijn productieactiviteiten verder uit in Nederland met de aankoop van een eigen fabriek in Enschede. Hier worden eiwitten op een speciale manier bewerkt. Het is de eerste eigen fabriek van Beyond Meat buiten de Amerikaanse staat Missouri waar dit proces wordt toegepast.

Beyond Meat werd in 2009 opgericht en is uitgegroeid tot bekend merk voor alternatieven voor vlees. Inmiddels worden de vegetarische burgers en worstjes, bekend onder de namen Beyond Burger en Beyond Sausage, in 75 landen verkocht. Door ook in Nederland te produceren, hoopt topman Ethan Brown van Beyond Meat te kunnen profiteren van de distributiemogelijkheden in Europa. Dat zorgt volgens hem voor goedkopere en duurzamere logistiek.