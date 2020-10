Veevoerreus ForFarmers neemt De Hoop over

De beursgenoteerde veevoerreus ForFarmers neemt branchegenoot De Hoop Mengvoeders uit Zelhem over. Dat hebben de twee bedrijven maandag bekendgemaakt.

De Hoop is een familiebedrijf met een sterke positie in de vleeskuikensector. Het bedrijf produceert 322.000 ton pluimveevoeders. Daarvan wordt 80 procent in Nederland verkocht, de rest in België en Duitsland. De omzet bedraagt 110 miljoen euro (2019). De Hoop heeft 52 medewerkers.

ForFarmers neemt de aandelen over voor de mengvoer- en de transportactiviteiten. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de Nederlandse en Duitse mededingingsautoriteiten. Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.

ForFarmers is met een productie van 10 miljoen ton diervoeders per jaar marktleider in Europa. De omzet in 2019 bedroeg 2,5 miljard euro. Er werken 2600 mensen.

Het aandeel ForFarmers steeg maandag na opening van de Amsterdamse beurs 4,6 procent.