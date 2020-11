Veel winkels Albert Heijn open tot middernacht voor kerst

Supermarktketen Albert Heijn gaat in aanloop naar kerst op drukke dagen ongeveer 250 winkels tot middernacht openen om zo klanten nog beter verspreid boodschappen te laten doen in verband met het coronavirus.

Albert Heijn rekent namelijk op drukke weken in zijn winkels richting de feestdagen. Daarnaast zijn op eerste kerstdag 645 winkels van Albert Heijn open. Op tweede kerstdag zijn dat er 914. Op nieuwjaarsdag zijn opnieuw 645 winkels open. In totaal telt Albert Heijn ongeveer 980 winkels in Nederland.

Verder bezorgt Albert Heijn dit jaar voor het eerst online bestelde boodschappen op tweede kerstdag en daarnaast vanaf komend weekend zes weken lang op zondag. Dat betekent diverse extra bezorgmomenten voor klanten om zo de online drukte zoveel mogelijk te spreiden.