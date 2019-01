Veel varkenshouders in het rood

De bankrekening van een gemiddeld varkensbedrijf in Nederland was in december roodgekleurd. De kaspositie van de bedrijven verslechterde gestaag, omdat de boeren kampten met lagere prijzen voor vleesvarkens en duurder voer. Dit blijkt uit een gezamenlijke studie van ABN AMRO en Wageningen Economic Research.

Varkenshouders hadden gemiddeld 1500 euro tekort, vergeleken met een positief bedrag van 44.000 euro een jaar eerder. Zeugenbedrijven stonden nog dieper in het rood, namelijk tot zo’n 28.000 euro. Om acute betalingsproblemen te voorkomen moeten de varkensboeren het geldtekort waarschijnlijk met een lening overbruggen.

De verslechtering in de kaspositie is te wijten aan de lagere prijs voor vleesvarkens en biggen. De kosten voor voer stegen met 6 procent; deze maken een groot deel uit van de totale kostenpost van varkenshouders.

Maar 2019 belooft een beter jaar te worden voor de portemonnee van de gemiddelde varkensboer, aldus kenners van de bank. Het is al bekend dat veel varkenshouders in Nederland en Duitsland hun bedrijven zullen sluiten vanwege strengere milieueisen. Dit zal het probleem van overaanbod helpen. Ook zal de vraag naar biggen in Europa herstellen, verwacht ABN AMRO.