„Veel spijt over geldafspraken na scheiding”

Meer dan de helft van de mensen die in de afgelopen drie jaar zijn gescheiden heeft spijt van de afspraken die daarbij gemaakt zijn. Ruim 40 procent had achteraf hun financiën anders willen regelen. Dat stelt Motivaction na een onderzoek in opdracht van verzekeraar Aegon en de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).

In Nederland eindigt ongeveer 1 op de 3 huwelijken in een scheiding. Zowel mannen als vrouwen geven aan dat de angst voor financiële gevolgen hun grootste zorg is bij een leven na een scheiding. Vier op de tien mensen schakelt echter geen hulp in. Vaak weten zij niet waar ze moeten beginnen of bij wie ze terechtkunnen voor hulp.

Aegon lanceert een financiële vooruitblik bij scheiden. Die moet mensen inzicht geven in hun financiële situatie na de scheiding. Voor die dienst kreeg de verzekeraar advies van onder meer de vFAS en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).