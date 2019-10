„Veel oud-DSB-leners hebben nog schulden”

Veel klanten met een lening bij DSB Bank die door het faillissement van de bank in oktober 2009 in de problemen kwamen, hebben nu nog altijd problematische schulden.

De Volkskrant deed een steekproef waaraan 160 DSB-klanten meededen, allemaal mensen die nog een schadeclaim tegen de bank hebben lopen. Ruim de helft van de ondervraagden kampt nog steeds met schulden. Ze gingen destijds leningen aan die door DSB waren gekoppeld aan onduidelijke beleggingsproducten en verzekeringen, aldus de krant zaterdag, of kregen hypotheken die hoger waren dan de waarde van het huis.

Tot in lengte van jaren lossen deze gedupeerden grote bedragen af aan DSB-rechtsopvolger Finqus. Volgens de curatoren is het beeld vertekend omdat de enquête is gehouden onder mensen die zich tien jaar geleden benadeeld voelden, niet onder alle DSB-klanten. Ze erkennen wel dat er probleemgevallen zijn, maar zeggen dat zowel het aantal klachten als het aantal wanbetalers afneemt.