Veel onveilige producten vorig jaar van Europese markt gehaald

Europese autoriteiten hebben vorig jaar 2243 onveilige producten in de markt gesignaleerd, waaronder speelgoed (29 procent), motorvoertuigen (23 procent) en elektrische en huishoudelijke apparaten (8 procent). Dat leidde tot 4477 vervolgacties in 31 landen, zoals de terugroeping of de vernietiging van het product, een stijging van 10 procent ten opzichte van 2018.

Dat staat in het jaarverslag van het Snelle Informatie-Uitwisselingssysteem waar de Europese Commissie waarschuwingen uit de 31 aangesloten landen (de EU-lidstaten plus Groot-Brittannië, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) over gevaarlijke producten bijhoudt. Er werd ook fors gealarmeerd over cosmetica, kleding, textiel en mode-accessoires. In 13 procent van de waarschuwingen was er sprake van verstikkingsrisico voor kinderen. Meer dan de helft van de ondeugdelijke artikelen kwamen uit China.

Volgens de Europese overkoepelende consumentenorganisatie BEUC is de EU-wetgeving over productveiligheid toe aan vernieuwing. De wet dateert uit 2001 en is niet afgestemd op online-aankopen. „De EU moet de regelgeving snel in lijn met de realiteit brengen”, vindt een woordvoerder.