‘Veel ontslagen bij Voestalpine Automotive’

Bij Voestalpine Automotive verdwijnen op termijn 116 van de 950 arbeidsplaatsen. Dat meldt vakbond FNV Metaal. Het bedrijf heeft veel last van de slechte marktomstandigheden in de auto-industrie.

Het voormalige Polynorm heeft inmiddels het personeel ingelicht. FNV Metaal laat weten dat de reorganisatie, en vooral de omvang daarvan, onverwacht komt. Het bedrijf heeft in het voorjaar en in de zomer al met de bonden gesproken over een sociaal plan, maar destijds wilde de onderneming geen afspraken maken. „Tijdens de onderhandelingen over het sociaal plan wisten we nog niet van deze reorganisatie. Ons voorstel voor een sociaal plan sturen we nu opnieuw naar de directie, met daarin redelijke wensen en verwachtingen van de werknemers”, aldus bestuurder Murat Sekercan van de bond.