‘Veel ondernemers trouwbranche verwachten 2021 niet te halen’

De Nederlandse trouwbranche heeft het moeilijk en meer dan een op de drie ondernemers verwacht nog dit jaar te moeten stoppen. Veel paren verplaatsten hun bruiloft naar het najaar of een datum in 2021 als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt trouwplatform ThePerfectWedding op basis van onderzoek onder 1300 trouwleveranciers.

De trouwbranche liep dit jaar al 385 miljoen euro mis en dat is meer dan de helft van de totale omzet in de sector. Van alle ondernemers zegt 88 procent dat overheidssteun nodig is om rond te komen. Bijna de helft van hen geeft aan voor het einde van het jaar in financiële problemen te komen. Trouwfotografen zijn het somberst over de toekomst. Ook met overheidssteun denkt bijna 93 procent van hen het einde van het jaar niet te halen.

Slechts 42 procent van de trouwlocaties kan meer dan honderd gasten ontvangen en daarbij de 1,5 metermaatregel in acht nemen. Zo’n 28 procent van de accommodaties kan nog geen 50 bezoekers ontvangen met de 1,5 meterregel.