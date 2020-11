‘Veel ondernemers grijpen naast steunmaatregelen’

Veel bedrijven grijpen nog steeds naast de steunmaatregelen van de overheid, ondanks dat het kabinet veel meer bedrijven in aanmerking laat komen voor bijvoorbeeld een vergoeding van de vaste lasten. Dat zegt ondernemer Kevin de Krieger, die verhalen van gedupeerden verzamelt op ikvalbuitendeboot.nl.

Volgens De Krieger hebben zich de afgelopen maanden honderden ondernemers bij hem gemeld, maar kan het in totaal om „duizenden of tienduizenden bedrijven gaan die geen steun krijgen, maar wel binnen de geest vallen van de steunmaatregelen”. Het gaat onder meer om startende ondernemers die pas in 2020 zijn begonnen. Zij kunnen geen omzetbelasting over 2019 laten zien, en komen volgens De Krieger daarom niet in aanmerking voor de TVL-regeling voor laste lasten.

Andere ondernemers hebben met succes hun ‘SBI-code’ aangepast, dat aangeeft in welke sector de hoofdactiviteit van het bedrijf valt. De Rijksoverheid hanteerde een lijst met SBI-codes waarmee een bedrijf in aanmerking komt voor de zogeheten TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren), de voorloper van de TVL. Volgens De Krieger kunnen ze echter niet met terugwerkende kracht in aanmerking komen voor de coronasteun omdat de aanmeldtermijn is verlopen.

Zelf heeft hij een bedrijf dat automaten plaatst op hoge scholen en universiteiten. In die automaten worden onder meer oordopjes, deodorant en telefoonopladers verkocht. De omzet van De Krieger viel in het voorjaar met 95 procent terug. Hij kwam niet in aanmerking voor de TOGS-regeling. Dat was een eenmalig bedrag van 4000 euro om in crisistijd de vaste lasten te kunnen betalen. Hij had niet de juiste ‘SBI-code’ om in aanmerking te komen voor de steun.

De Krieger wil dat er een loket wordt geopend voor ondernemers die tot nu toe geen beroep konden doen op de steunmaatregelen.