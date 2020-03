Veel Nederlanders ontevreden over buitenlandse webwinkels

Twee derde van Nederlandse klanten van buitenlandse webwinkels, loopt weleens tegen problemen aan. Ruim twee op de vijf hebben daarover een klacht ingediend bij de onlinewinkel in kwestie, laat een enquête van betalingsdienstverlener Mastercard onder 1427 Nederlanders zien.

Zo’n zeven op de tien ondervraagden hadden weleens een negatieve ervaring. Nog eens vier op de tien kennen bovendien vrienden of familie met problemen bij buitenlandse webshops. De meest voorkomende frustratie is te late levering, gevolgd door geen levering en levering van het verkeerde product. Een kwart deed weleens een miskoop, waarvan eigenlijk bij voorbaat al werd vermoed dat de deal te mooi was om waar te zijn.

Driekwart van de Nederlanders koopt af en toe een product bij een buitenlandse webwinkel. Meer dan de helft doet dat vaker bij een retailer in het buitenland dan twee jaar terug. De voornaamste reden om voor een webwinkel over de grens te kiezen is de lagere aankoopprijs. Ook het geboden assortiment of een zoektocht naar een speciaal artikel worden vaak als argument genoemd.