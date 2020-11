‘Veel Nederlanders bereid reisgedrag aan te passen voor klimaat’

Een groot deel van de Nederlanders is bereid het eigen reisgedrag blijvend aan te passen vanwege het klimaat. Volgens onderzoek van Ipsos in opdracht van ABN AMRO zijn Nederlanders door het coronavirus zich meer bewust geworden van de gevolgen van klimaatverandering en vindt 80 procent dat we zuiniger moeten omgaan met het klimaat.

Bijna driekwart van de Nederlanders wil de positieve klimaateffecten die zijn ontstaan door de coronacrisis vasthouden, aldus het onderzoek. De schadelijke economische gevolgen van de crisis baart 88 procent van de mensen zorgen, maar daarna volgt klimaatverandering met 82 procent. Ruim een derde beschouwt de pandemie zelfs als een „wake-up call” voor klimaat, zeggen de onderzoekers.

Van de Nederlanders die gebruikmaken van een auto is 80 procent bereid deze vaker te laten staan. Ook is een grote meerderheid (83 procent) bereid vliegverkeer te beperken, wanneer de situatie weer normaal is. Daar staat wel tegenover dat er ook veel Nederlanders zijn die een inhaalslag willen maken voor de dingen die zij tijdens de crisis niet of minder konden doen. Dit „morele vrijheidseffect” doet zich vooral voor bij vliegreizen (23 procent) en de horeca (26 procent). Voor het gebruik van de auto geldt dit minder (13 procent).

Verder vindt ruim de helft dat de overheid nu moet ingrijpen om klimaatverandering tegen te gaan. Die verhoogde urgentie is volgens ABN AMRO mede te verklaren door zogeheten „fear appeal”. „De cijfers over het aantal besmettingen hebben mensen bang gemaakt”, zegt onderzoeker Franka Rolvink Couzy van de bank. „Die angst slaat om in ander gedrag. Dat gedrag is belangrijk om het virus onder controle te krijgen, maar levert ook positieve gevolgen op voor het klimaat. Dat is bijvangst. Om de klimaatdoelen te halen is echter meer nodig. Nu de samenleving toch opnieuw moet worden ingericht, vindt 56 procent van de Nederlanders dat dit het moment is om duurzaamheid hoog op de politieke agenda te zetten.”