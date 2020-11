Veel misstanden bij koeriers in postpakkettenbranche

De postpakkettenbranche kent veel misstanden bij koeriersbedrijven en hun onderaannemers, bevestigt de Inspectie SZW na berichtgeving in NRC Handelsblad. Het gaat vaker mis dan goed, blijkt uit het onderzoek van de dienst naar de grote postbedrijven PostNL, DHL, DPD en GLS.

Zo rijden er mensen die geen werk hebben maar wel een uitkering ontvangen in bezorgbusjes rond, voeren chauffeurs zonder geldige verblijfspapieren het werk uit en worden fictieve ondernemingen ingezet om geld weg te sluizen, schrijft NRC.

De afgelopen anderhalf jaar onderzocht de Inspectie ruim 80 koeriersbedrijven en onderaannemers die de vier grote postbedrijven inhuren om hun pakketten te bezorgen. De aanleiding voor het onderzoek waren meldingen over misstanden. Dat onderzoek is nog niet afgerond en blijft volgens een woordvoerder van de Inspectie net zo lang doorgaan tot er geen misstanden meer zijn.

De Inspectie wil dat de vier grote postbedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. „Wat wij horen is dat de contracten met de aannemers goed zijn. Maar daar gebeurt het niet. Het gaat mis bij de onderaannemers”, aldus de woordvoerder.

De Inspectie heeft de postbedrijven een brief gestuurd om over de misstanden te praten. Alleen PostNL is daar nog op ingegaan. PostNL laat weten elk jaar te controleren op misstanden bij de bedrijven waarmee zij samenwerken voor pakketbezorging. Die moeten onder meer transportvergunningen hebben. Twaalf van de bedrijven wilden niet meewerken met de controle en zegden de samenwerking met PostNL op. Met vier bedrijven is de samenwerking beëindigd omdat ze niet konden aantonen dat ze de zaken op orde hadden, aldus de PostNL-woordvoerder.

DHL laat weten aan de krant zich niet in de bevindingen van de Inspectie te herkennen. DPD zegt tegen de krant de uitnodiging van de Inspectie eerst „goed te willen bekijken”.

De Inspectie heeft intussen 36 boetes opgelegd, 33 boetes zijn nog in behandeling. De uitspraak volgt waarschijnlijk in de komende maanden. De dienst verwacht dat er nog meer boetes bij zullen komen.

Een aantal onderzoeken ligt bij de opsporingstak van de Inspectie. Ook zijn er al drie onderzoeken overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM). De dienst sluit niet uit dat er daar nog meer zullen bijkomen. De Inspectie draagt onderzoeken over aan het OM als er sprake is van arbeidsuitbuiting of criminele activiteiten, zaken waarvoor het OM mensen kan vervolgen.