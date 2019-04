„Veel mis met productie Boeing Dreamliner”

Met de productie van de Boeing 787 Dreamliner bij een fabriek in North Charleston is mogelijk veel mis. De Amerikaanse krant The New York Times schrijft over problemen met productie maar ook met het toezicht, die een potentieel risico vormen voor de veiligheid.

In sommige van de vliegtuigen zouden defecte onderdelen zijn geïnstalleerd. Ook zouden metaalresten in veel toestellen zijn achtergebleven. De krant baseert zich op interne e-mails, bedrijfsdocumenten en federale archieven. Ook spraken journalisten van de krant tientallen medewerkers en oud-personeel. Eén technicus sprak van achtergebleven puin dat regelmaat gevaarlijk dicht bij de bedrading onder de cockpits lag.

De vliegtuigmaker zelf sprak de beschuldigingen met klem tegen. The New York Times zou ook een uitnodiging van Boeing om de fabriek te bezoeken hebben afgewezen.

Boeing ligt wereldwijd onder een vergrootglas na de twee dodelijke rampen in korte tijd met Boeings van het type 737 MAX. Er worden onder meer vraagtekens gezet bij de veiligheidscontroles.