Veel minder cao’s afgesloten door coronacrisis

Door de coronacrisis worden er veel minder cao’s afgesloten tussen werkgevers en vakbonden. Volgens AWVN, een belangrijke adviseur van werkgevers op het gebied van arbeidsvoorwaarden, staan de gedeeltelijke lockdown van begin november en de daaruit voortkomende onzekerheid ook de komende weken een echte inhaalslag in de weg. Daarnaast bemoeilijkt een groot verschil tussen de vakbondswensen, die meestal inzetten op een looneis van 5 procent, en de werkgeversinzet steeds sterker de besprekingen.

Tot nu toe werden er dit jaar 128 cao’s gesloten, waarvan de meeste vóórdat de crisis uitbrak. In een normaal jaar worden tot en met oktober ruim 260 cao’s afgesloten. Verder hebben momenteel 225 cao’s hun einddatum bereikt zonder dat er een nieuwe cao is geregeld.

De gemiddelde loonafspraak ging van 3 procent in januari en februari naar net boven de 2 procent in de afgelopen maanden, maar zakte in oktober voor het eerst onder die 2 procent. AWVN stelt dat op grond van het kleine aantal nieuwe cao’s geen harde conclusies mogen worden getrokken. Toch lijkt de trend in de loonafspraken duidelijk neerwaarts.

Wel valt op dat er grote verschillen zijn tussen sectoren. In het onderwijs en de zorg komen bijvoorbeeld nog loonafspraken tot stand op pre-coronaniveau, oftewel hoger dan 3 procent. Dat is onder meer een gevolg van maatschappelijke druk voor waardering van zorgmedewerkers in coronatijd. Ook speelt de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt een rol, aldus AWVN.