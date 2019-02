Veel meer ‘youngtimers’ op Nederlandse weg

Het aantal personenauto’s van vijftien jaar of ouder is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Er kwamen vooral veel zogeheten ‘youngtimers’ bij, oftewel auto’s van minimaal vijftien en maximaal 39 jaar oud. ‘Oldtimers’, auto’s van veertig of meer jaar oud, namen veel minder in aantal toe. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal auto’s van vijftien jaar of ouder op de Nederlandse wegen bedroeg vorig jaar bijna 1,9 miljoen. In 2008 waren dat er nog ongeveer 900.000. Dat is een gemiddelde stijging van 8 procent per jaar. Het totale personenautopark groeide in diezelfde periode maar met 1 procent per jaar.

De toename is vooral te danken aan de populariteit van jonge youngtimers, auto’s van tussen de vijftien en 25 jaar oud. Dat heeft onder meer te maken met bijtellingsregels voor auto’s van de zaak. Vanaf het moment dat een auto vijftien jaar oud is wordt de bijtelling namelijk berekend over de dagwaarde van de auto in plaats van de nieuwwaarde. Hoeveel jonge youngtimers er precies om zakelijke redenen worden gebruikt, kan het CBS echter niet zeggen.