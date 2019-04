„Veel meer hypotheken overgesloten”

Het aantal hypotheken dat wordt overgesloten is door de aanhoudende lage rente enorm gestegen. Dat stelt De Hypotheker die vorig jaar een stijging van 85 procent noteerde ten opzichte van 2017. In de eerste drie maanden van dit jaar was de stijging met 92 procent nog groter.

Door de hypotheek over te sluiten kunnen voor veel mensen de woonlasten flink omlaag. Zeker als de hypotheek al een tijdje loopt en er een rente van 4 à 5 procent wordt betaald, kan dat schelen.

Door de lage rente kiezen steeds meer mensen voor een lange rentevaste periode. In 2018 koos een bijna kwart van de huizenkopers voor een rentevaste periode van dertig jaar. Een periode van twintig jaar zonder renteaanpassingen was het populairst. daar koos volgens De Hypotheker 45,7 procent van de mensen voor. De tien jaar vastgezette rente, tot voor kort nog het populairst, werd nog maar in 18 procent van de gevallen gekozen.