Veel handtekeningen voor petitie XS4ALL

Een petitie tegen het verdwijnen van de merknaam XS4ALL is in een dag tijd meer dan 8300 keer getekend. Initiatiefneemster Kirsten Verdel is verrast door het grote aantal ondertekenaars. „Het signaal dat we ermee afgeven is duidelijk”, zegt ze.

De petitie ‘XS4ALL moet blijven’ is een reactie op een bekendmaking van eigenaar KPN. Het telecombedrijf meldde donderdag dat het het merk XS4ALL gaat schrappen, om zich meer op het hoofdmerk KPN te kunnen richten. De diensten van XS4ALL komen niet in het geding, zo stelde KPN de klanten gerust.

Volgens Verdel roept het merk XS4ALL zoveel steunbetuigingen op omdat het een unieke internetprovider is, vanwege „de bedrijfscultuur, de kennis, de knowhow, de inzet voor privacy en het maatschappelijk engagement”. „De andere merken die KPN schrapt, zoals Telfort, roepen amper reacties op”, zegt zij.