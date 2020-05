Veel gebruik steunregelingen in Caribisch Nederland

Op de Caribische eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van een door Nederland ingestelde regeling om werkgevers een tegemoetkoming te geven in de loonkosten. Doel hiervan is om te voorkomen dat personeel moet worden ontslagen door de coronacrisis.

De regeling werd vijf weken geleden ingevoerd met een budget van 14 miljoen dollar. In totaal zijn op de drie eilanden 3831 aanvragen ingediend. Daarvan is 96 procent is goedgekeurd, zo werd vrijdagavond (lokale tijd) op Bonaire bekendgemaakt.

Sinds 23 april is het ook mogelijk voor ondernemers die tussen 13 maart en 12 juni minstens 4400 dollar omzetverlies leiden om een tegemoetkoming van 4400 dollar aan te vragen voor vaste lasten. Hiervoor is een budget van 10 miljoen dollar beschikbaar. Er zijn inmiddels 495 aanvragen ingediend, waarvan er 345 zijn uitbetaald. Op de eilanden zijn echter veel kleinere ondernemingen die qua omzet buiten de boot vallen voor deze regeling.