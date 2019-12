Veel filialen Hudson’s Bay al dicht na uitverkoop

Veel filialen van winkelketen Hudson’s Bay zijn inmiddels al gesloten. Door de uitverkoopactie naar aanleiding van het vertrek uit Nederland zijn deze winkels nagenoeg leeg. Dat liet een woordvoerster weten.

Onder meer in Almere, Amstelveen, Tilburg, Leiden, Maastricht, Zwolle en Enschede zijn de deuren dicht.

Hudson’s Bay heeft in Nederland 15 filialen. Eerder dit jaar kondigde de onderneming aan voor het einde van het jaar alle winkels te willen sluiten, maar een gerechtelijke uitspraak maakt dat onmogelijk. Hudson’s Bay is volgens het gerechtshof in Amsterdam verplicht twee filialen, in Amsterdam en Breda, ook na 1 januari open te houden.