„Veel Europeanen willen vierdaagse werkweek”

Meer dan de helft van de Europese werknemers (56 procent) wil liever vier dagen per week werken als ze hiervoor kunnen kiezen. De overgrote meerderheid hiervan (78 procent) is echter niet bereid salaris in te leveren en gaat liever voor een vierdaagse werkweek met langere werkdagen. Dat meldde loonstrookverwerker ADP op basis van onderzoek onder ruim 10.000 Europese werknemers, waaronder 1400 Nederlanders.

In de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar zijn de meeste voorstanders te vinden voor een vierdaagse werkweek (59 procent). Onder de groep van 16 tot 24 jaar en 55-plussers leeft dit wat minder en wil de helft zijn reguliere uren aanhouden. Slechts 13 procent van alle leeftijdsgroepen gaat voor een week van vier reguliere werkdagen en neemt daarbij genoegen met minder salaris, aldus ADP.

In Nederland is 61 procent van de ondervraagden voor een vierdaagse werkweek. Dat percentage is nagenoeg gelijk aan dat van landen zoals Spanje (63 procent), het Verenigd Koninkrijk (61 procent) en Frankrijk (60 procent).