Veel campinggasten in zonnig 2018

Campings in Nederland hebben het afgelopen jaar 10 procent meer gasten mogen verwelkomen. In het jaar met uitzonderlijke goed weer in het zomerseizoen, waren er vooral meer kampeerders uit Duitsland en België, zo komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ten opzichte van 2017 steeg het aantal campinggasten naar ruim 4 miljoen. Het aantal buitenlandse gasten op campings steeg zelfs met 13,7 procent.

Vooral de provincie Zeeland was populair onder buitenlandse kampeerders. Van de 1,2 miljoen buitenlandse campinggasten in 2018 verbleven er 327.000 in deze provincie. Noord-Holland was een goede tweede met 306.000 buitenlandse kampeerders. Utrecht telde er slechts 5000.

In totaal steeg het aantal gasten in 2018 voor hotels, pensions, vakantiehuisjes, jeugdherbergen en campings in Nederland met 5 procent tot 44 miljoen. Het aantal gasten stijgt al een aantal jaren op rij. In vijf jaar is het aantal jaarlijkse gasten met 10 miljoen gestegen.

De meeste gasten komen uit eigen land, maar buitenlandse bezoekers zijn bezig met een voorzichtige inhaalslag. Van de 44 miljoen gasten waren er 19 miljoen uit het buitenland afkomstig. Het aantal overnachtingen steeg ook.