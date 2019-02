„Veel Britse bedrijven verplaatsten personeel”

Een op de vijf Britse bedrijven heeft al banen uit het Verenigd Koninkrijk verplaatst in verband met de brexit. Nog eens 12 procent heeft daar plannen voor of denkt erover na. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse belangenvereniging Institute of Directors (IoD) onder 1200 directeuren, waar de krant The Independent over schrijft.

Van de bedrijven die personeel verplaatst hebben naar een ander land, deed ruim twee derde dat naar een land binnen de Europese Unie. Ongeveer een vijfde van de bedrijven heeft nu zijn noodplan voor de brexit in werking gesteld. Nog eens 18 procent heeft een noodplan opgesteld, maar wacht nog af.

„Het is niet plezierig om deze verontrustende cijfers te onthullen”, zegt Edwin Morgan van het IoD tegen de krant. „De zwaarbevochten reputatie van het Verenigd Koninkrijk als een stabiel en voorspelbaar zakelijk milieu staat steeds verder onder druk”, liet hij weten.

Het onderzoek werd half januari gehouden, voor de laatste schermutselingen rond de brexit in het Britse Lagerhuis deze week.