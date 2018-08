Veel bouwvakkers kwamen nooit meer terug

Veel bouwvakkers die in de magere jaren na de crisis van 2008 wat anders gingen doen, zijn nooit meer naar de bouw teruggekeerd. Ondertussen zit de bouwsector al weer een tijdje flink in de lift en kampt de branche met het grootste personeelstekort in jaren.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijzen uit dat slechts 15 procent van de bouwvakkers die de bouw na 2008 verlieten hier vóór 2017 weer was teruggekeerd. Het gaat om een kleine 36.000 mensen. Een groot deel van de ‘verdwenen bouwvakkers’ had inmiddels werk gevonden in een andere bedrijfstak, anderen leefden bijvoorbeeld op een uitkering. Daarnaast was zo’n 20 procent in 2016 al met pensioen of overleden.

Momenteel groeit de bouw weer erg hard. Het omzetniveau ligt nu bijna 6 procent boven dat van topjaar 2008. Afgelopen kwartaal stegen de opbrengsten met 12 procent vergeleken met een jaar eerder.

De behoefte aan bouwpersoneel is de laatste jaren dan ook sterk toegenomen. Het aantal openstaande vacatures liep op tot 16.300 aan het eind van het tweede kwartaal, het hoogste aantal in bijna tien jaar. Er zijn ook steeds meer ondernemers die aangeven dat hun productie belemmerd wordt door een tekort aan arbeidskrachten.

De hoeveelheid werk voor de bouw blijft ook maar oplopen. Afgelopen kwartaal werd er voor bijna 4,4 miljard euro aan bouwvergunningen afgegeven. Dat is ruim 10 procent meer dan een jaar eerder.