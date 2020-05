‘Veel bouwbedrijven kampen met problemen bij aanvoer materialen’

Veel bouwbedrijven kampen door de coronacrisis met problemen bij de aanvoer van materialen. Dat concluderen economen bij ABN AMRO in een analyse over de sector, waarin ze waarschuwen dat de bouw niet immuun is voor de crisis. Bij een op de vijf bedrijven leidt een tekort aan materialen tot vertraging in bouwprojecten, stellen de kenners vast.

Doordat veel landen gedeeltelijk in lockdown zitten, is het voor ruim de helft van de bouwbedrijven moeilijk om bouwmaterialen tijdig op de bouwplaats te krijgen, aldus de economen. De problemen komen voor bij allerlei leveranciers zoals producenten van hout, bouwmaterialen en metaal. Andere problemen vanwege de pandemie zijn haperende vergunningsprocedures die niet volledig digitaal kunnen worden afgehandeld, en het op de bouwplaats zien te krijgen van voldoende personeel.

De uitdagingen in de sector samen met een sterk gedaald producenten- en consumentenvertrouwen betekenen een somber vooruitzicht voor de bouw. De economen verwachten dat de woningbouw dit jaar met 5 procent afneemt. Ook voor volgend jaar wordt een kleine daling geraamd.

De overheid heeft volgens de economen de sleutel in handen om de schade voor de bouw te beperken. Dit is onder meer mogelijk door het naar voren halen van overheidsprojecten. Ook woningcorporaties kunnen op dat vlak een steentje bijdragen.