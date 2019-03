Veel animo voor eerste elektrische Porsche

Automaker Porsche gaat de productie van zijn eerste elektrisch aangedreven model, de Taycan, opvoeren. Volgens de automaker hebben meer dan 20.000 potentiële kopers zich al gemeld voor de wagen. Dat aantal komt overeen met de beoogde jaarproductie van de vierdeurs sedan.

De Taycan zal in september worden onthuld en zit qua prijs in tussen de SUV Cayenne die minimaal 74.800 euro kost en de Panamera coupé die vanaf 97.800 euro is op te halen bij de Porschedealer. Geïnteresseerden in de Taycan moeten wel een aanbetaling doen van 2500 euro.

Met de Taycan wil Porsche onder meer de concurrentie aangaan met de Model S van Tesla. Daarin staat Porsche overigens niet alleen. Ook andere makers als Jaguar, Mercedez-Benz en Audi azen ook op de troon van Tesla in het luxere segment van de automarkt. Porsche bevestigde onlangs dat het ook een volledig elektrische variant van zijn populaire Macan SUV in productie wil nemen.