Veehouders willen Rabobank voor de rechter

Melkveehouders willen Rabobank voor de rechter slepen, omdat ze de bank verantwoordelijk houden voor financiële problemen na de bouw van stallen. Ze vinden dat Rabobank had moeten waarschuwen voor de risico’s die gepaard gingen met hun uitbreidingsplannen, waarvoor de bank krediet verstrekte.

De advocaat van twaalf melkveehouders heeft aangekondigd een dagvaarding in te dienen bij Rabobank, bevestigt een woordvoerder van de bank na berichtgeving van het AD. Een groep melkveehouders had de bank eerder aansprakelijk gesteld voor hun financiële problemen. Rabobank was het daar niet mee eens.

De problemen speelden op toen Nederland een systeem van fosfaatrechten invoerde na de afschaffing van het melkquotum in 2015. Bepaalde boeren kwamen in de knel, doordat ze rechten om mest te produceren kregen op basis van het aantal koeien dat ze in de stal hadden, maar niet voor meer runderen. Dit leverde financiële problemen op voor veehouders die nieuwe stallen hadden gebouwd, maar die nog niet vol hadden staan.

Advocaat Olivier van Hardenbroek stelt in het AD dat Rabobank zorgplicht had richting de boeren. De bank reageert dat bankiers alleen voor particuliere klanten zorgplicht heeft, waarbij risico’s van het aangaan van een lening goed worden uitgelegd. Van ondernemers verwacht de bank dat ze daar zelf een goede inschatting van kunnen maken.