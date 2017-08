Veearts waarschuwde kippenboeren voor middel uit Barneveld

Veearts Frank Westerbeek heeft het afgelopen jaar diverse kippenboeren gewaarschuwd om niet in zee te gaan met bloedluisbestrijders van het Barneveldse bedrijf ChickFriend. Dat stelt Westerbeek, werkzaam bij Advee dierenartsen in Ysselsteyn, donderdag tegenover het Reformatorisch Dagblad.

Westerbeek had het afgelopen jaren meermalen contact met de bestuurders van ChickFriend, Martin van de B. (31) uit Barneveld en Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert. Onder meer deze twee mannen zijn donderdag gearresteerd op verdenking van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door verhandelen van het verboden middel fipronil.

Geen zorgen

Westerbeek, die zo’n veertig pluimveehouders in zijn klantenbestand heeft, had van meet af aan twijfels over het revolutionaire bestrijdingsmiddel van het Barnevelse bedrijf tegen bloedluis in stallen. „Ik vroeg de twee bestuurders van ChickFriend hoe het kon dat ze over zo’n effectief middel beschikten. Ze beweerden dat ze geen gebruik maakten van verboden middelen en dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Ik vond het heel verdacht dat hun middel maar liefst vier maanden werkte, terwijl andere bestrijdingsmiddelen al na een paar weken zijn uitgewerkt.” Sommige boeren zeggen dat het middel van ChickFriend zelfs wel tot acht maanden lang werkzaam was.

Kippenboeren die Westerbeek om advies vroegen over het anti-bloedluismiddel van het Barneveldse bedrijf, kregen van de veearts het advies niet in zee te gaan met ChickFriend. „Ik zei de pluimveehouders: Als ik jou was, zou ik dit middel niet gebruiken. Als de autoriteiten er achter komen dat je een verboden middel inzet, krijg je veel problemen”, aldus Westerbeek. Ongeveer 15 van zijn klanten moesten de afgelopen weken hun pluimveebedrijf op last van voedselwaakhond NVWA sluiten.

Dat enkele honderden Nederlandse pluimveehouders in zee gingen met het Barneveldse bedrijf, kan de veearts wel begrijpen. „Misschien hebben de boeren vermoed dat er iets met het middel niet in de haak was. Of ze het echt hebben geweten? Dat betwijfel ik sterk. De mannen van ChickFriend maakten een nette en betrouwbare indruk. Hun apparatuur zag er goed uit. Op hun busje stond in koeienletters: IKB. Integrale Ketenbeheersing. Dan denk je als boer dat het wel goed zit. Zeker als veel van je collega’s hetzelfde middel ook inzetten. Je bent blij dat er een effectief middel is tegen het gigantische probleem van bloedluis.”

Misdadig

Als de twee bestuurders van ChickFriend en de andere opgepakte verdachten daadwerkelijk welbewust het verboden middel fipronil hebben verhandeld, hebben ze zich schuldig gemaakt aan „misdadig winstbejag”, vindt Westerbeek. „In dat geval hebben ze vele boeren bewust om de tuin geleid en hun vertrouwen beschaamd.”