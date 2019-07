VEB wil opheldering over problemen Beter Bed

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft Beter Bed om opheldering gevraagd over het uitblijven van herstel in Duitsland en de financiële problemen die dit tot gevolg heeft. Volgens de organisatie lijken beleggers te twijfelen aan de levensvatbaarheid van het beddenbedrijf. De beurswaarde van Beter Bed is de laatste weken flink gekelderd.

Dat het niet goed ging in Duitsland was geen geheim, erkent de VEB. Maar eind vorige maand bleek dat het „echt niet goed” zat, toen Beter Bed naar buiten bracht dat het uitblijven van herstel tot geldproblemen op het hoofdkantoor in Uden heeft geleid.

Het gaat om de Duitse keten Matratzen Concord, die kampt met de naweeën van een gifschandaal. Schuimmatrassen die het bedrijf verkocht, bleken te veel giftige stoffen te bevatten. Consumenten lieten de keten daarna massaal links liggen.

Beter Bed onderhandelt nu met zijn huisbanken over een oplossing en er wordt zelfs onderzocht of het Duitse dochterbedrijf in zijn geheel of in losse delen verkocht kan worden. De VEB wil onder meer weten wat de mogelijke „consequenties op holdingniveau” zijn van een eventuele ontmanteling van de Duitse activiteiten.