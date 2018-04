VEB schikt ook met ING over Innoconcepts

Ook ING trekt de portemonnee om beleggers in Innoconcepts te compenseren voor de schade die zij hebben geleden door het faillissement van dat uitvindersbedrijf. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zegt een schikking te hebben getroffen met de bank die de claimemissie van het bedrijf eind 2009 begeleide. ING stelt een bedrag beschikbaar van bijna 1 miljoen euro.

Innoconcepts ging eind 2010 aan grootschalige fraude ten onder. Het beursgenoteerde bedrijf was in betere tijden onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de Lifehammer, het bekende hamertje waarmee in geval van nood een autoruit kan worden ingeslagen.

Eerder werd door de beleggersvereniging ook al een akkoord gesloten met Deloitte. Het accountantskantoor was van 2005 tot aan het faillissement belast met de controle van de jaarrekeningen. Die schikking was goed voor een bedrag van 6,5 miljoen euro.

Net als Deloitte erkent ING overigens geen schuld of aansprakelijkheid. De nieuwe schikking geldt alleen voor VEB-leden die al meedoen aan de Deloitte-schikking.