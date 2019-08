VDL voelt tegenwind auto-industrie

Industrieel familiebedrijf VDL Groep voelt de problemen in de mondiale auto-industrie in zijn resultaten. Automakers kampen door handelsspanningen en nieuwe Europese emissienormen met tegenwind. VDL, dat onder andere auto’s in elkaar zet voor BMW, zag de opbrengsten in het eerste halfjaar daardoor dalen ten opzichte van een jaar eerder.

De totale omzet liep met ongeveer 5 procent terug tot 2,9 miljard euro. Bij VDL Nedcar, de tak voor auto-assemblage, liepen de opbrengsten met een kleine 14 procent terug tot 1,6 miljard euro. Naast de malaise in de auto-industrie, had VDL ook te maken met een afnemende vraag naar onderdelen vanuit de halfgeleiderindustrie.

Onder de streep hield VDL wel meer over. De nettowinst steeg tot 76 miljoen euro, een stijging van 7 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. Die stijging kwam onder andere door de timing van de afronding van een aantal projecten.

VDL denkt dat het eerder gestelde doel van een jaaromzet van 5,7 miljard euro haalbaar blijft. Toch zijn de economische omstandigheden volgens het bedrijf niet optimaal. Zo wordt voor de belangrijkste afzetmarkt Duitsland een recessie voorzien. Daarnaast schaadt de handelsoorlog de vraag van consumenten naar luxeproducten, wat uiteindelijk ook de klanten van VDL raakt.