VDL stort zich op 3D-printers voor voedsel

Industrieconcern VDL Groep gaat 3D-printers voor voedsel maken. Daarover is een samenwerking aangekondigd met byFlow, dat naar eigen zeggen marktleider is op het gebied van 3D-foodprinting.

De zogeheten Focus 3D Food Printer wordt op dit moment al gebruikt door onder meer professionele chef-koks, patissiers, cateraars en scholen. Je kunt er bijvoorbeeld chocola, hummus, avocado en vlees mee in speciale vormen printen. ByFlow bestaat al een paar jaar. Het bedrijf biedt de printer aan op zijn website voor een kleine 4000 euro.

"Met VDL als strategische partner zijn we bij byFlow nu klaar om onze activiteiten uit te breiden met en naar internationale bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie", zegt Nina Hoff, mede-oprichter en directeur van byFlow.

VDL Groep maakt al tal van producten en halffabricaten. Het concern is onder meer bekend van autofabriek VDL Nedcar in het Limburgse Born. De productie en de assemblage van de Focus 3D Food Printers zal worden verzorgd door VDL Apparatenbouw in het Brabantse Eersel. Over de samenwerking tussen VDL en byFlow zijn geen financiële details naar buiten gebracht.