VDL rondt overname Siemens Hengelo af

Industrieel concern VDL Groep heeft de overname van Siemens Hengelo afgerond. Het Eindhovense bedrijf maakte vrijdag bekend Siemens als honderdste „werkmaatschappij” aan de bedrijvengroep te hebben toegevoegd.

VDL neemt alle 430 medewerkers van Siemens over. De activiteiten van Siemens Hengelo worden ondergebracht in twee bedrijven. Voor circa zeventig medewerkers is bij VDL Energy Systems of VDL ETG Technology & Development op termijn geen plaats. VDL zoekt samen met hen naar een oplossing. Het kan zijn dat zij elders binnen VDL aan de slag gaan, maar mogelijk zullen zij buiten VDL werk moeten vinden.

VDL maakte afgelopen zomer bekend Siemens Hengelo in te lijven, nadat het Duitse moederbedrijf Siemens aankondigde de vestiging te willen sluiten. Ten tijde van die aankondiging telde Siemens Hengelo nog 470 werknemers. Dat er nu 430 medewerkers mee overgaan naar VDL komt volgens een woordvoerder van VDL puur door natuurlijk verloop.

In Hengelo worden onder meer gasturbines gebouwd. Ook is het bedrijf een belangrijke leverancier van onderdelen voor chipmachinemaker ASML. Siemens en ASML blijven de komende jaren klant van de door VDL overgenomen divisies. Volgens VDL vormden die werkgaranties de basis van de overname. Ivo Wessels, die eerder in het managementteam zat van Siemens Hengelo, is door VDL benoemd als directeur van VDL Energy Systems.