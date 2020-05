VDL NedCar test lopende band

Enkele tientallen medewerkers van autofabriek VDL NedCar in Born gaan vrijdag testen of de productielijn goed werkt en of alle voorraden op peil zijn. Ook wordt bekeken of de voorraad op de juiste plek aan de productielijn staat. De test loopt vooruit op het hervatten van de productie op woensdag. Die productie ligt sinds 20 maart stil wegens het coronavirus.

Maandag en dinsdag krijgen de ongeveer 5000 medewerkers in de fabriek instructies over wat er is veranderd door de coronacrisis. Zo moet iedereen in werkkleding naar het werk komen en in die kledij ook weer naar huis gaan, legt een woordvoerder van VDL uit. De medewerkers krijgen ook te horen hoe gepaste afstand te bewaren, en waar dat niet kan moeten zij beschermende kleding zoals handschoenen, mondkapjes en veiligheidsbrillen dragen.

Verder zijn op de parkeerplaats en in de fabriek looproutes aangelegd zodat iedereen op gepaste afstand van elkaar naar de eigen werkplek kan gaan. Volgens de woordvoerder is de opstart van de productie niet een kwestie van op een knopje duwen. Het gaat om „een gigantische logistieke operatie” waarbij vele duizenden onderdelen aan de productielijn worden toegevoegd. Dat wordt vrijdag uitgetest.

Vóór de coronacrisis werkte NedCar met twee ploegen. Woensdag wordt begonnen met één ploeg, die een week lang overigens korter dan acht uur werkt. Net als de tweede ploeg die de week daarop aan de bak komt. Vanaf juli verwacht VDL NedCar weer met twee ploegen aan de slag te gaan, afhankelijk van hoe de automarkt zich ontwikkelt, aldus de woordvoerder.

Bij NedCar worden Mini’s en BMW’s van het type X1 gemaakt.