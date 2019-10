VDL Nedcar schrapt zevenhonderd uitzendbanen

Autofabriek VDL Nedcar denkt minder flexibele arbeidskrachten nodig te hebben door de krimpende automarkt. Daarom gaat er een streep door zevenhonderd banen die worden vervuld door uitzendkrachten. De afbouw van flexibel personeel begint in de week van 4 november en is naar verwachting tegen het einde van het jaar afgerond.

De Limburgse autofabriek biedt de ontslagen uitzendkrachten waar mogelijk een baan aan op andere VDL-vestigingen. Na de ingreep blijven er nog zo’n vierhonderd flexwerkers over in de fabriek in Born. Bij VDL Nedcar werken in totaal 4800 mensen.

Dit jaar worstelt het bedrijf met een tanende vraag naar auto’s.