VDL aan de slag met terreinwagens Defensie

Industrieel conglomeraat VDL gaat aan de slag met terreinwagens van Defensie. Het Eindhovense bedrijf gaat in opdracht van Mercedes-Benz, dat de chassis levert, 500 voertuigen bouwen. Ook draagt VDL mede zorg voor het meerjarig onderhoud. Met de opdracht zijn tientallen miljoenen gemoeid.

Eerder was al bekend dat Nederlandse bedrijven betrokken zouden worden bij de productie en ontwikkeling van de voertuigen. Mogelijk zit er in een later stadium een soortgelijke grote opdracht in het vat voor de Eindhovenaren.

De terreinwagens moeten geschikt zijn voor vervoer per helikopter. De voertuigen worden in drie hoofdvarianten uitgevoerd, te weten een infanterievoertuig, een ambulance en een versie bestemd voor logistieke doeleinden. Daarnaast gaat het om een aantal specifiekere modellen voor eenheden van de Luchtmobiele Brigade.