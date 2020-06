VCP: Nog veel onzekerheden in uitwerking pensioenakkoord

De uitwerking van het pensioenakkoord kent nog veel onzekerheden, zoals over de compensatie voor werknemers die pensioenopbouw kwijtraken. Dat is voor de Vakcentrale voor Professionals VCP reden om niet zomaar akkoord te gaan met het resultaat.

Met een crisis voor de deur, waarvan werkgevers nu al aangeven dat arbeidsvoorwaarden moeten worden ingeleverd, wil de VCP op landelijk niveau geregeld hebben dat de compensatie er komt. Volgens de vakcentrale gaat de minister ervan uit dat werknemers zelf dit enorme pensioengat repareren door met hun werkgever het gesprek aan te gaan.

„De VCP zegt geen ja, maar zeker ook geen nee tegen dit resultaat”, aldus VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. „Er zijn goede dingen bereikt, er is vertrouwen dat details op deze resultaten positief zullen worden uitgewerkt. Maar het heikele punt van de uitblijvende compensatie noodzaakt ons de minister op te roepen het hele pakket wat er nu ligt te delen met de Tweede Kamer”, aldus Van de Kamp.

Volgens de VCP moet dan ook het „kostenneutrale plan voor compensatie” zoals de vakcentrale dat heeft aangedragen, worden gedeeld. „Het is dan aan de politiek om te besluiten of zij een grote groep werknemers in de kou laat staan”, aldus Van der Kamp.