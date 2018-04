VCP krijgt zetel in SER ten koste van FNV

Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft een tweede zetel gekregen in de Sociaal-Economische Raad (SER). De vakbond krijgt die extra zetel vanwege de forse groei van de laatste tijd, waarin onder meer ouderenorganisatie ANBO en vakbond De Unie toetraden tot de VCP. FNV levert een van zijn acht zetels in. CNV heeft de overige twee zetels die zijn voorbehouden aan werknemersorganisaties.

De SER is een belangrijk adviesorgaan van de overheid. In de raad overleggen werknemers, werkgevers en kroonleden over sociaal-economische kwesties. Zo werkt de SER momenteel aan de hervorming van het pensioenstelsel.

De samenstelling van de raad was niet veranderd sinds 1997. Zowel VCP (voorheen Vakcentrale MHP) als FNV benadrukt dat de herindeling geen grote verschillen teweeg zal brengen omdat in de SER naar overeenstemming wordt gestreefd en niet wordt gestemd.

„We kunnen een iets grotere rol spelen bij het bepalen van wat we als werknemersorganisaties belangrijk vinden”, geeft VCP-voorzitter Nic van Holstein aan. Tegelijkertijd wijst hij erop dat er behalve elf vakbondsvertegenwoordigers ook elf vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en elf kroonleden in de SER zitten en dat de wijziging dus klein is.