Vattenfall ziet winst en omzet groeien

De Zweedse energieproducent Vattenfall heeft de resultaten vorig jaar flink op weten te voeren, hoewel het laatste kwartaal van 2019 duidelijk minder was. De jaaromzet steeg met 9 procent tot 166 miljard Zweedse kroon, omgerekend is dat ongeveer 17,3 miljard euro.

De operationele winst van het concern, dat sinds vorig jaar in Nederland de naam Nuon niet meer gebruikt, ging vorig jaar met ruim een kwart omhoog tot 14,9 miljard kroon. In de laatste drie maanden van het jaar kreeg het energiebedrijf echter een scherpe winstdaling voor de kiezen, van 42 procent tot 2,4 miljard kroon. Onder de streep bleef 488 miljoen kroon over, een daling van 84 procent vergeleken met een jaar eerder.

Het concern schrijft de winstval in het vierde kwartaal toe aan het warme weer, waardoor de vraag naar energie afnam. Daarbij kampte het bedrijf met ‘extreem lage prijzen’, als gevolg van de lagere vraag. De winst in het afgelopen kwartaal werd ook gedrukt door eenmalige afboekingen.

De winstgroei over heel 2019 komt voor een groot deel door de verkoop van een meerderheidsbelang in een stadsverwarmingsnet in Hamburg. Ook profiteerde Vattenfall van een aanhoudende groei van zijn klantenbestand, vooral in Duitsland. Het bedrijf zag ook vooruitgang bij door windmolens opgewekte stroom. Afgelopen zomer werd bekend dat het Zweedse concern een subsidieloze aanbesteding voor een groot windmolenpark voor de kust van Zuid-Holland had gewonnen.