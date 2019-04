Vattenfall sluit groot contract in Flevoland

Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, gaat groene stroom afnemen van Windpark Zeewolde om een kwart miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Het is het grootste afnamecontract dat Vattenfall Nederland ooit heeft gesloten voor duurzame energie.

Windpark Zeewolde is eigendom van meer dan tweehonderd boeren, bewoners en moleneigenaren in het zuidelijk deel van Flevoland. Samen vormen zij volgens Vattenfall het grootste burgerwindcollectief van Europa.

De komende jaren worden 220 bestaande windmolens in het gebied vervangen door 91 moderne exemplaren die samen bijna drie keer zo veel duurzame stroom zullen opleveren. Vattenfall gaat stroom afnemen van 83 van de nieuwe windmolens. Hoeveel geld er met de deal van het energiebedrijf is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

De organisatie achter het windpark zelf zegt dat alle contracten zijn gesloten die nodig zijn om het project te realiseren. De waarde van al die inkoopcontracten samen is ongeveer 400 miljoen euro. De bouwwerkzaamheden beginnen volgens de planning in de herfst. Eind 2021 moet het park klaar zijn. Het zal dan het grootste windpark in Nederland op land zijn.