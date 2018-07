Vattenfall profiteert van kou en hoge prijzen

De omzet van energiebedrijf Vattenfall is in de eerste helft van het jaar flink gestegen. Het moederbedrijf van Nuon profiteerde vroeg in het jaar van hogere energieleveringen door het koude weer. Het tweede kwartaal was wat zwakker.

De prijzen van energie stegen onder meer in Nederland flink. Mede daardoor ging de omzet van Vattenfall in de eerste zes maanden omhoog naar 76,3 miljard Zweedse kroon (circa 7,4 miljard euro). De nettowinst ging naar 7,1 miljard kroon tegen 5,9 miljard kroon vorig jaar.

Fossielvrije elektriciteit wordt volgens topman Magnus Hall steeds belangrijker. In Nederland gaat daarom de kolencentrale in Amsterdam uiterlijk in 2024 dicht. Ook steekt Vattenfall weer meer geld in het opwekken van energie in windparken op zee.