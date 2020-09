Vattenfall benoemt financieel directeur Anna Borg tot topvrouw

Het Zweedse energieconcern Vattenfall heeft financieel directeur Anna Borg benoemd tot topvrouw. Zij zal op 1 november de hoogste positie bij het bedrijf gaan vervullen als opvolger van scheidend topman Magnus Hall.

Hall kondigde in juli aan af te treden als bestuursvoorzitter na ongeveer zes jaar aan het roer te hebben gestaan van Vattenfall, dat ook in Nederland actief is. Borg werd in 2017 benoemd tot financieel directeur bij Vattenfall en kan buigen op veel ervaring in de energiesector. Er wordt per direct een zoektocht naar een nieuwe financieel bestuurder begonnen, aldus het bedrijf.