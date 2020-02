Vastgoedsector: tekort aan vrijesectorhuurwoningen tot 1000 euro

Er is een tekort aan vrijesectorhuurwoningen tot 1000 euro per maand, concluderen de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) in een marktreportage. Vooral de grote steden hebben last van die tekorten. Ondanks de krapte in de markt vlakten prijsstijgingen volgens de onderzoekers afgelopen jaar opnieuw af.

Het aantal woningen met een huur tot 1000 euro dat op een andere huurder overging, nam tussen 2014 en vorig jaar af ten opzichte van het aantal mutaties bij woningen van boven de 1000 euro. Dat duidt er volgens de NVM en VGM NL op dat mensen door een laag aanbod in het middenhuursegment gedwongen worden om uit te wijken naar woningen die meer dan 1000 euro per maand kosten.

NVM-voorzitter Onno Hoes maakt zich zorgen. „De vrijehuursector is de schakel tussen de sociale huur en koopwoningen. Ook hier geldt echter dat het aanbod er dan wel moet zijn. Er is een gebrek aan zowel goedkope als middeldure huurwoningen, maar door de in toenemende mate sturende regelgeving zijn nieuwbouwplannen in dit segment steeds moeilijker te realiseren.” Hoes zegt dat het bijbouwen van woningen de enige manier is om meer doorstroom in de markt te bewerkstelligen.

Tot eind 2017 stegen de huurprijzen fors. Sindsdien is sprake van een afvlakking van die stijging.

De Woonbond stelt in een reactie dat huurprijsregulering nodig is om te zorgen dat woningen niet te duur worden. Directeur Paul Jansen wijst op de huurprijsbescherming die alleen geldt voor woningen onder de 737 euro. „Daardoor gaan mini-appartementjes in gewilde steden voor woekerprijzen in de verhuur. De politiek moet huurders in dit segment gaan beschermen.”