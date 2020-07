Vastgoedreus URW hard geraakt door winkelsluitingen

Winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft het eerste halfjaar afgesloten met een verlies van 3,7 miljard euro. Door de coronacrisis moest het concern vrijwel al zijn winkelcentra in Europa en de Verenigde Staten sluiten. Daardoor daalden niet alleen de huurinkomsten, maar werden de bezittingen op papier miljarden euro’s minder waard.

Aan huur verdiende URW, dat in Leidschendam met de Westfield Mall het grootste winkelcentrum van Nederland ontwikkelt, in het eerste halfjaar 1,1 miljard euro. Dat is zo’n 15 procent minder dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal, waarin de pandemie zich volop deed voelen in de retailsector, had URW nog maar van 38 procent van zijn winkelpanden de huur binnen.

Het nettoresultaat uit doorgaande activiteiten, zoals het inzamelen van huur, daalde het eerste halfjaar met 27 procent maar was nog wel 667 miljoen euro positief. De winkelcentra van URW verloren door gedwongen winkelsluitingen en minder winkelend publiek op vergelijkbare basis 2,8 miljard euro aan waarde. Daar komen nog andere afschrijvingen bovenop.

Over de ontwikkelingen na het eerste halfjaar is URW positiever gestemd. Zo liggen de bezoekerscijfers voor winkelcentra op Europese vasteland alweer bijna op het niveau van vorig jaar, hoewel het op Britse locaties nog maar half zo druk is als vorig jaar. Wegens de grote onzekerheid over de ontwikkeling van de pandemie onthoudt URW zich van prognoses.