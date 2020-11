Vastgoedreus Unibail uitblinker op gemengde beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien. Het positieve nieuws over het coronavaccin van farmaceut Pfizer hield de markten in de greep. Beleggers gooiden hun portefeuilles om, waarbij techaandelen werden ingeruild voor bedrijven die juist zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Op het Damrak werd vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield bijna een kwart meer waard, nadat aandeelhouders tegen de geplande aandelenemissie stemden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager op 591,23 punten. Maandag won de hoofdindex nog 3,7 procent. De MidKap zakte 0,7 procent tot 848,45 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 1,1 procent. Frankfurt daalde 0,2 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) was de grote winnaar in de AEX met een koerssprong van 24 procent. De aandeelhouders van het winkelvastgoedfonds hebben tegen een aandelenemissie ter waarde van 3,5 miljard euro gestemd. Daardoor vindt er geen verwatering van aandelen plaats en dat vinden beleggers goed nieuws. URW won een dag eerder al 24 procent door de hoop dat met de komst van een vaccin het einde van de coronapandemie in zicht is. Aegon, ING en Shell volgden op afstand met winsten tot 5,3 procent.

De technologiebedrijven, die de afgelopen maanden profiteerden van het vele thuiswerken door de pandemie, stonden onder druk. Techinvesteerder Prosus en chipbedrijf ASMI sloten de rij in de AEX, met minnen van 5,9 en 5,6 procent. Ook maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (min 4 procent) stond in de staartgroep.

In de MidKap behoorde chipbedrijf Besi tot de sterkste dalers met een min van ruim 4 procent. Winkelvastgoedbedrijf Eurocommercial Properties zette de opmars voort en was koploper met een plus van bijna 15 procent. Ook luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 9 procent) ging verder omhoog na de forse koerswinst een dag eerder.

In Frankfurt zakte Adidas dik 5 procent. De Duitse sportkledingfabrikant boekte in het derde kwartaal weer winst, na het forse verlies in het tweede kwartaal. Het concern blijft wel voorzichtig voor het lopende kwartaal. Deutsche Post verloor 6 procent na publicatie van de definitieve kwartaalcijfers. Het post- en pakketbedrijf handhaafde zijn onlangs verhoogde winstverwachting voor dit jaar.

De euro was 1,1797 dollar waard, tegenover 1,1815 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 40,68 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 42,93 dollar per vat.