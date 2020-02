Vastgoedfonds Wereldhave onderuit op Damrak

Vastgoedinvesteerder Wereldhave was vrijdag de grote verliezer op de Amsterdamse beurs. Het in winkelvastgoed gespecialiseerde fonds sloot het jaar af met een verlies en stelde beleggers teleur met zijn strategiewijziging. Toenemende zorgen over de economische impact van het nieuwe coronavirus drukten de AEX en andere Europese beursgraadmeters in het rood.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de laatste dag van de handelsweek 0,4 procent lager af op 616,46 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 955,43 punten. Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,5 procent.

Wereldhave was met een verlies van 13,7 procent de grootste daler in de MidKap. De investeerder boekte het afgelopen jaar een miljoenenverlies doordat zijn winkelcentra mede door leegstand en malaise onder winkelketens minder waard waren geworden. Een nieuwe strategie, waarbij het vastgoed voor meer dan alleen winkelen zal dienen, moet het tij keren.

Flow Traders opende ook de boeken en rapporteerde een aanzienlijk lagere winst. De beursintermediair, die last had van verminderde handelsactiviteit, werd 4 procent lager gezet. Staalgigant ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX. Het concern won 2,8 procent nadat branchegenoot Tata Steel een voorzichtig herstel van de staalmarkt had voorspeld.

In heel Europa leidde de vrees voor de economische impact van het nieuwe coronavirus tot terughoudendheid onder beleggers. Kredietbeoordelaar S&P Global raamde dat de groei van de Chinese economie door het virus dit jaar zal afnemen tot 5 procent, tegenover 6,1 procent vorig jaar.

Europese automakers behoorden tot de verliezers, nu zorgen over de vertraagde levering van onderdelen door het virus de kop opsteken. In Parijs eindigden Renault en Peugeot-maker PSA tot 2,9 procent lager. In Frankfurt gaven Volkswagen en Daimler tot 2,7 procent prijs.

Credit Suisse stond in Zürich in de schijnwerpers. Topman Tidjane Thiam stapt op vanwege het spionageschandaal bij de Zwitserse bank, die 0,1 procent verloor.

De euro was 1,0950 dollar waard tegen 1,0980 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 50,27 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 54,89 dollar per vat.